Super Micro Computer: Was für ein Run!

Super Micro Computer hat es geschafft: Am Montag eroberte der KI-Wert wieder die Obergrenze von 1.000 Dollar. Es ging bis in die frühen Nachmittagsstunden schon wieder um 8,9 % nach oben! Die Aktie ist im Run und hat damit fast schon wieder den höchsten Kurs aller Zeiten erobert. Was für ein Triumphzug!

Nun hat das Papier ganz frisch auch erneut massive Unterstützung erfahren. So hat nun JPMorgan Chase seien Kaufempfehlung ganz frisch bestätigt! Eine gute Nachricht, wobei die Analysten sich in dieser Frage noch nicht ganz einig sind. Der Titel hat immer noch alle Chancen, auch in der Euro-Währung über die Marke von 1.000 zu springen, müsste dennoch eine solche Bewertung nahelegen.

Krise überstanden? Super Micro Computer

Demnach aber sieht es so aus, als habe die Aktie ihre Krise überstanden. Vor ungefähr einer Woche gab Super Micro Computer bekannt, dass das Unternehmen Aktien verkaufe, im Sinne einer Neuemission. Am Ende macht das nur 4 % der Marktkapitalisierung aus. Dennoch zeigte sich der Markt sehr empfindlich. Die Aktie gab weit mehr als 4 % nach.

Nun dreht der Wind wieder. Zumindest ist die Stimmung passend zu 1.000 Dollar wieder bestens!

