Super Micro Computer: Was für ein KI-Trend!

Super Micro Computer hat in den vergangenen Tagen unglaubliche Gewinne auf das Parkett gelegt. Die KI-Aktie hat allein am Montag einen Gewinn von gut 18 % einfahren können. Das ist eine positive Nachricht – allerdings sind die Aussichten aktuell schon wieder begrenzt worden.

Am Dienstag ging es an den Märkten um mehr als 6,9 % abwärts. Dabei sank die Aktie sogar unter eine bedeutende Marke, jedenfalls bis in den späten Nachmittag hinein. Der Titel ist bei weniger als 1.000 Dollar gehandelt worden. Die Aktie hat damit auch die Chance vertan, sich dauerhaft über der hohen Hürde zu etablieren. Die Notierungen können aus Sicht der Investoren nach den aktuell erreichten gut 22 % Plus dennoch interessant bleiben. Sehen Sie sich die spektakuläre Entwicklung an.

Die Aktie hat seit Jahresanfang in nur gut 2 Monaten einen Aufschlag in Höhe von über 278 % geschafft. Das ist ein ungewöhnlicher Wert, den die Notierungen nun verteidigen müssen. Dass es Gewinnmitnahmen gibt, wie wir sie am Dienstag sehen, gilt aus Sicht von erfahrenen Händlern als normal.

Der Titel ist dabei aktuell vor allem wegen der KI-Trend-Entwicklung so stark nach oben gelaufen. Den letzten Schub allerdings hat Super Micro Computer nun erhalten, nachdem die Notierungen in den vergangenen Tagen auch als Kandidat für den S&P 500 genannt wurden. Die Aktie wird nun im breiten Index aufgenommen – und dies verpflichtet die großen Investoren dazu, diese Aktie im Portfolio aufzunehmen. Die Kurse sind aus dieser Sicht vor allem auch dieser Spekulation – auf die Käufe durch Fonds und andere große Investoren – wegen geklettert.

Wohin geht der Trend?

Dennoch fragen sich Beobachter nach den gewaltigen Gewinnen, wie die Aktie sich überhaupt weiter entwickeln kann. Immerhin ist der Titel mit einer Marktkapitalisierung von ca. 50 Mrd. Dollar schon sehr teuer geworden – und jetzt kommt es auf die nächsten Schritte an. Es gibt kaum neue Nachrichten, und dies ist zumindest in unserer Redaktion wiederum keine gute Nachricht.

Daher sehen wir vor allem bei einem anderen, noch deutlich größeren KI-Unternehmen enormen Spielraum nach oben. Es handelt sich um eine Aktie, die gleichfalls immer wieder neue Rekorde aufstellen konnte. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass es nun einfach so weiter gehen kann.

Wir haben bereits darauf aufmerksam gemacht: “Notieren Sie sich den 19.3. – dann wird es ein Analystentreffen geben. Dies ist der nächste Schritt. Seit unserer letzten Information dazu hat die Aktie aber schon wieder einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht: Die Notierungen haben die Marke von 2 Billionen Dollar übertroffen (Marktkapitalisierung). Es gibt praktisch nichts, was diesen Titel derzeit aufhalten kann.

Der 19.3. ist die nächste Stufe. Sogar 2,5 oder 3 Billionen Dollar Marktwert können jetzt in Sicht kommen.

