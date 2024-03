Super Micro Computer: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer hat aktuell am Freitag einen massiven Aufwärtsschwung geschafft. Die Aktie konnte sich mit einem massiven Sprung nach oben um ca. 4,5 % auf über 900 Euro bewegen. Damit haben die meisten Analysten und Beobachter nicht mehr gerechnet. Die Notierungen sind vielmehr vorab in aller Regel als zu teuer bezeichnet worden. Der Titel ist im laufenden KI-Boom mittlerweile mit einem KGV von ca. 45 bewertet. Das ist aus der Perspektive von Value-Analysten viel zu teuer bei einem Unternehmen, das aktuell nur von einem besonderen Hype leben würde.

Die Frage, wie weit es nach oben gehen kann, dürfte als offen gelten. Denn die Chartanalysten wie auch technische Analysten sind noch immer der Auffassung, dass Super Micro Computer im klaren Aufwärtstrend verläuft. Angesichts der nun wieder näheren Rekordkurse von knapp oberhalb von 1.000 Dollar würde derzeit kaum ein Hindernis in Sicht sein.

Wer hat am Ende Recht?

Hier stellt sich die Frage, wer am Ende Recht behalten kann. Denn die Analysten sind umgekehrt der Meinung, die Aktie sei deutlich überbewertet. Die Schätzungen der Analysten gehen in die andere Richtung. Der Wert soll ein Minus in Höhe von mehr als 17% erreichen können oder müssen. Die Zielkurse liegen bei gut 745 Dollar, während die Aktie derzeit bei einem Kurs von gut 905 Dollar notiert. Wer am Ende Recht hat, wird sich wohl mit den Entwicklungen der gesamten KI-Branche zeigen. Denn Super Micro Computer neigt nicht dazu, die Börsen täglich mit neuen Nachrichten zu versorgen. In diesem Sinne bleibt es für die Investoren und die Analysten inzwischen wohl vergleichsweise ruhig.

Anhaltspunkte für die Entwicklung wird daher vor allem auch die Konkurrenz-Aktie (bezogen auf die Aufmerksamkeit) Nvidia liefern. Die ist ähnlich stark nach oben unterwegs. Solange Nvidia funktioniert, wird Super Micro Computer auch gute Entwicklungen zeitigen können.

