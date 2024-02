Super Micro Computer: Der Wahnsinn setzt sich fort!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer ist eine der große Aktien der vergangenen Tage und Wochen. Der Wahnsinn setzt sich nun fort. Am vergangenen Freitag ging es für den Titel um -20 % nach unten. Dies war eine erste kleine Antwort auf die unfassbar hohen Gewinne der Tage zuvor. Die Aktie konnte nun am Montag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 3,8 % für sich verbuchen. Der Titel meldet sich zurück. Neue sehr große Nachrichten rund um das Unternehmen hat es dabei gar nicht gegeben. Vielmehr scheint die Börse hier den Trend wieder und weiter aufzunehmen.

Die Frage: Was sagen die Analysten? Denn die Aktie hat sich in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn gleich um mehr als 180 % nach oben geschoben! Das sind Gewinne, die so vielleicht nicht zu erwarten waren!

Die Analysten sind gewarnt!

Das Unternehmen ist keine kleine Klitsche, meinen Beobachter. Dann wären Kursgewinne wie zuletzt allein durch Zockerei zu erklären. Vielmehr ist die aktuelle Marktkapitalisierung mit einem Umfang von 45 Mrd. Dollar ausgesprochen hoch.

Dazu kommt, dass auch die wirtschaftlichen Ergebnisse gegenwärtig stimmen. Der Titel hat nach den vorliegenden Schätzungen für das laufende Jahr einen Umsatz von 14,5 Mrd. Dollar zu erwarten. Die Nettogewinne würden sich auf 1,16 Mrd. Dollar belaufen – dies entspricht bei der gegenwärtigen Bewertung am Markt einem zu erwartenden KGV in Höhe von mehr als 40.

Das heißt wirtschaftlich betrachtet: Die Aktie ist durchaus nicht günstig, sondern wahrscheinlich auf Basis einer allerdings steigenden Wachstumserwartung recht ambitioniert bewertet. Der Titel ist dabei aus Sicht von Analysten allerdings – weil die Ergebnisse sich 2025 noch nach vorne schieben sollen – auch nicht zu teuer, heißt es.

Demzufolge wäre es nicht überraschend, wenn der Trend nicht vollkommen in sich zusammenbricht, wie es einige Beobachter wohl vermuten. Analysten aber heben den Zeigefinger. Das durchschnittliche Kursziel liegt ca. -12 % unter den gegenwärtigen Bewertungen – laut der Daten von Marketscreener.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Super Micro Computer-Analyse von 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Super Micro Computer jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...