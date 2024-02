Super Micro Computer: Das Unglück nimmt seinen Lauf!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer hat aktuell massiv nachgelassen. Allein am Dienstag ging es für den Titel um mehr als 10 % nach unten. Schon am Freitag der vergangenen Woche hatte die Aktie extrem geschwächelt. Die Notierungen waren um knapp -20 % abgestürzt. Es sieht nicht so aus, als solle sich der Titel aus der eigenen Stärke heraus neu orientieren können.

Super Micro Computer: Zur Wahrheit zählt auch…

Allerdings zählt auch zur Wahrheit, dass das Unternehmen an den Aktienmärkten schon sehr stark nach oben durchgelaufen war. Die Kurse sind für Super Micro Computer um über 190 % gestiegen, seitdem das Jahr begonnen hatte. Dementsprechend gut ist die Stimmung gewesen.

Zu gut? Analysten jedenfalls sehen hier das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Kurse würden – allerdings nur leicht – nach unten ziehen, warnen die Experten, die auf Marketscreener als Konsens gelten. Die Aktie ist zudem teuer, aber auch wirtschaftlich noch von dieser Welt: das KGV wird sich für das laufende Jahr auf weniger als 40 einstellen. Ist die Panik übertrieben?

