Super Micro Computer: Schlag nach hinten!

Die Aktie von Super Micro Computer wurde am Freitag fast auf dem falschen Fuß erwischt. Die Kurse sind bis in den Abend hinein um annähernd -5 % nach unten durchgerutscht. Dennoch ist der Titel nach Meinung von Trend-Analysten in einer brillanten Verfassung. Schließlich war es zuletzt gelungen, die Kurse auf mehr als 1.000 Dollar nach oben zu treiben. Mittlerweile sind sogar 1.100 Dollar überwunden, was wiederum annähernd Kursrekorde sind.

Analysten bleiben vorsichtig

Gewinnmitnahmen wie am Freitag sind nicht außergewöhnlich und damit auch nicht besorgniserregend. Allerdings ging es für den Titel offenbar nach dem Gewinn von 24 % in einer Woche auch unter sinkenden Handelsvolumina nach unten. Analog zu ähnlichen Fällen ist hier ein schwächeres Interesse zu unterstellen. Das gilt als kleines Alarmsignal – denn der Aufschwung basiert vor allem auf dem Faktor, dass die Aktie in den S&P 500 aufgenommen wird. Mehr scheint nun wenige Tage nach der Nachricht nicht mehr zu kommen.

Wirtschaftlich also gibt es offenbar Zweifel am Markt. Auch Analysten sind vorsichtig: Die Aktie sollte um mehr als 10 % fallen, heißt es.

