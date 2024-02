Super Micro Computer: Ran an 900!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer hat einen bislang starken Montag hinter sich. Die Aktie schob sich um über 2 % aufwärts. Es wird besser als das, was am Freitag noch geschah: Die Aktie hatte als Reaktion auf einen sehr starken Donnerstag mit mehr als 32 % Plus am letzten Tag der vergangenen Woche einen Abschlag von mehr als 11 % hinnehmen müssen. All das geschah im Gefolge der Kursentwicklung bei und von Nvidia.

Nvidia: Wohin aber geht Super Micro Computer?

Nvidia hat nach seinen Quartalszahlen den Siegeszug eröffnet. Die Aktie strebt in Richtung von 1.000 Dollar, meinen teils Analysten. Die Amerikaner haben beim Umsatz die Schätzungen von Analysten weit übertroffen. Das half auch dabei, an den Börsen wieder richtig Gas zu geben. Nvidia lebt von einer hohen Marge, 60 %, und kann bei steigenden Umsätzen einen weiteren Aufwärtsmarsch fast garantieren.

Super Micro Computer hat diese Situation nicht: Die Unternehmung kommt im Jahr 2024 nach den Schätzungen auf einen Umsatz von 14,5 Mrd. Dollar. Der Nettogewinn wird sich indes “nur” auf 1,16 Mrd. Dollar belaufen. Steigt also der Umsatz im kommenden Jahr weiter, erwartet werden 1,9,5 Mrd. Dollar, wird der Gewinn nicht ebenso explodieren.

Das schwächt das Tempo im Vergleich zu Nvidia fast schon automatisch. Damit aber fällt der Blick auf die Kursgewinne. Immerhin liegt Super Micro Computer im laufenden Jahr bei einem Plus von gut 209 %. Die Aktie hat also schon stärker gewonnen als Nvidia, verdient aber weniger schnell Geld.

Das macht die Situation brisant. Wie weit kann es aufwärts gehen? Die Analysten sind nicht überzeugt. Die Aktie würde nun einen fairen Kurs erreicht haben, heißt es im Konsens rund um den Titel allenfalls. Deshalb ist der Angriff auf 900 Dollar im Kurs wagemutig. Dennoch: Die Ausschläge sind recht imposant.

