Super Micro Computer: Das Rätsel!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Super Micro Computer hat am Freitag noch einmal kräftig nachgegeben. Das KI-Software-Unternehmen gab um -1,7 % nach und hat in den USA den Handel bei 1.140 Dollar beendet. Das sind dennoch fast Rekordhöhen, womit sich die Frage stellt, ob der Titel nicht am Ende doch noch massive Chancen hat. Hintergrund bleibt aktuell vor allem die Aufnahme in den Index S&P 500. Diese angekündigte Aktivität zwingt viele institutionelle Investoren, in den Titel zu investieren, um den Index abzubilden.

Super Micro Computer: Wann ebbt das ab?

Es ist davon auszugehen, dass die Neujustierung in vielen Depots bald abebben wird. Ganz konkret ist am 18.3. Schluss – denn dann wird die Aktie im Index aufgenommen. Bis dahin gilt offensichtlich noch die aktuelle Kaufwelle. Zudem profitiert die Aktie vom großen KI-Boom am Markt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Super Micro Computer-Analyse von 09.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Super Micro Computer jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...