Super Micro Computer: Potenzial für 22,22% Kursanstieg auf das Ziel von 320,00 EUR

Die Aktie von Super Micro Computer verzeichnete gestern einen Anstieg um +2,57%. Über die vergangenen fünf Handelstage summiert sich der Trend sogar auf ein Plus von +10,58%, was den Markt optimistisch stimmt. Im Durchschnitt prognostizieren Bankanalysten aktuell ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 320,00 EUR – eine Steigerungsmöglichkeit um +22,22%.

Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst positiv eingestellt ist mit der Einschätzung “Kauf”, bewerten Experten die Situation weitgehend neutral oder raten gar zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4,12.