Super Micro Computer: Overkill!

Der Aufwärtsmarsch von Super Micro Computer scheint gar nicht mehr aufzuhalten. Die Notierungen sind am Montag in den ersten Sitzungsstunden um sage und schreibe gut 13 % geklettert. Das sind Sprünge, die in diesem Fall sogar zumindest nachvollziehbar scheinen. Denn am Samstag wurde bekannt, dass Super Micro Computer im US-Groß-Index S&P 500 aufgenommen wird. Das kann der Aktie nur helfen.

Super Micro Computer: Die nächste Chance

Nun wird es aufregend, denn Super Micro Computer läuft auf diese Weise in Richtung der magischen 1.000 Euro-Grenze. Wenn die Notierungen nach den jüngsten Gewinnen auch noch diese Hürde beiseite räumen, scheint es kaum noch ein Halten zu geben. Die Börsen jedenfalls haben den KI-Boom bei Super Micro Computer bei einem Plus von 237 % in den letzten drei Monaten noch immer nicht satt.

