Super Micro Computer: Kurspotenzial von 29,40%

Die Aktie von Super Micro Computer hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein leichtes Plus verzeichnet. Gestern fiel der Kurs um -1,09%. Wie die Analysten sehen, ist das Papier derzeit unterbewertet und könnte in Zukunft noch deutlich zulegen.

• Super Micro Computer: Kursziel bei 315,34 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12

• Laut Bankanalysten hat das Papier ein Potenzial von +29,40%

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 315,34 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätten Investoren aktuell eine Renditechance von rund +29%. Allerdings sind nicht alle Experten so optimistisch gestimmt wie ihre Kollegen. So raten einige Analysten sogar zum Verkauf des Papiers.

Insgesamt jedoch überwiegt die positive Stimmung. Der Anteil der Optimisten liegt aktuell bei +75%.

Zusätzlich stützt...