Super Micro Computer: Fehlendes Vertrauen!

Das Papier von Super Micro Computer ist in den vergangenen Tagen wieder schwächer geworden. Die kraftvolle Aufwärtsbewegung wurde auch am Mittwoch mit dem Minus von -x % wieder aufgehalten. Nun steht die Frage an, wie weit der Boom gehen kann: Heute wird Nvidia berichten und die gesamte KI-Szene betreffen.

KI-Szene wartet: Super Micro Computer zählt zu den chancenreichen Werten

Nvidia wird wahrscheinlich wieder Rekordzahlen verkünden – nur wie gut fällt der Rekord aus? Die Aktie von Super Micro Computer ist jedenfalls vergleichsweise unter Druck – vorher.

Schon am Dienstag verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um über 10 %. Am Freitag hatte das Papier gleich 20 % verloren. Die Verluste sind in Summe zu verkraften. Die Aktie hatte seit Jahresanfang mehr als 200 % gewonnen. Dennoch ist die Enttäuschung jetzt mit den Händen zu greifen.

Analysten warnen vor einem leichten Rückgang des Papiers, wie der auf Marketscreener veröffentlichte Konsens zeigt. Trotz des hohen Preises der Aktie bleibt das Unternehmen wirtschaftlich solide, nur scheint die größte Hoffnung bei einem KGV von 40 für 2024 aktuell noch teuer. Vielleicht wird sich die Bewertung wieder ändern, wenn die Zahlen für und von Nvidia publiziert sind.

