Super Micro Computer: Fatal!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Fataler Absturz an den Börsen. Super Micro Computer hat am Dienstag schon wieder einen Absturz um mehr als 10 % hinnehmen müssen. Es sieht nicht gut aus für das Unternehmen, so der Eindruck am Dienstag und am Ende der vergangenen Woche. Der Eindruck täuscht!

Die Börsen insgesamt auf Talfahrt

Letztlich haben die Börsen nur den Stecker aus dem Aufwärtshype einiger Technologie-Aktien gezogen. Es sieht derzeit noch immer nach einem Aufwärtstrend bei der Aktie aus. Der ist schwächer geworden. Doch die Kurse sind seit Jahresanfang um über 170 % nach oben marschiert. Es sieht auch so aus, als sollte der Kurs des Titels wirtschaftlich angreifbar sein, aber dies in überschaubaren Ausmaßen. Bei einem KGV von 35 steht zumindest wirtschaftlich betrachtet kein Abwärtstrend bevor. Die Aktie ist auf dem Weg nach unten noch nicht durchgestartet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Super Micro Computer-Analyse von 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Super Micro Computer jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...