Super Micro Computer: Extrem stark!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer konnte in den vergangenen beiden Sitzungen ordentlich aufsatteln. Noch am Donnerstag ging es für den Titel um immerhin gut 6 % nach oben. Am Freitag dann gewann die Aktie noch einmal zusätzliche 4,5 %. Damit ist der Titel an den Börsen sicherlich wieder überraschend stark geworden. Konkret ging es zuletzt auf mehr als 905 Dollar nach oben. Die Notierungen kämpfen also inzwischen wieder darum, auch die nächste Grenze bei 1.000 Dollar wieder erobern zu können.

Chancen bleiben für die Aktie von Super Micro Computer vorhanden!

Die Chancen bleiben für den Titel jedenfalls aus charttechnischer wie auch aus technischer Sicht noch immer vorhanden. Im Gefolge von NVidia und wegen des KI-Booms übersehen die Börsen derzeit, dass die Aktie mit dem KGV von ca. 45 nicht günstig ist. Dennoch sind alle Trendsignale derzeit nach oben gedreht.

Wer sich nur mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten beschäftigt, wird den Titel momentan als teuer erachten müssen. Die Notierungen aber wurden zuletzt sogar noch stärker gehandelt – volumenmäßig – als davor. Insofern stehen die Chancen offenbar noch immer recht gut. Nur Analysten sind skeptisch. Laut Marketscreener gehen die davon aus, der Titel würde mehr als 10 % verlieren!

