Super Micro Computer-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Super Micro Computer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 254,67 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 475,58 USD weicht somit um +86,74 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 308,89 USD über dem letzten Schlusskurs (+53,96 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt positive Kommentare über Super Micro Computer in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher trotz positiver Stimmung ein "Gut"-Rating.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Micro Computer bei 30, während vergleichbare Unternehmen in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche durchschnittlich ein KGV von 45 haben. Dies weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Super Micro Computer derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11298.03%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.