Super Micro Computer-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Super Micro Computer in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt waren. Es gab drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Super Micro Computer daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 positive, 2 neutrale und 1 negative Empfehlung für Super Micro Computer abgegeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Im letzten Monat wurden 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Super Micro Computer liegt bei 641,4 USD, was einer prognostizierten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -44,85 Prozent entspricht. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet und führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Super Micro Computer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1042,09 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,09 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1045,18 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 1,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Super Micro Computer um 1040,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Super Micro Computer in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

