Super Micro Computer: Analysten sehen Potenzial von +10,74% - Kursziel bei 324,58 EUR

Die Aktie von Super Micro Computer konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,83% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich dadurch ein Gesamtanstieg von +7,51%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie lautet aktuell auf 324,58 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +10,74%, falls die Einschätzung der Bankanalysten zutrifft. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Meinung; während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Experte optimistisch bleibt und zum Kauf rät, bewerten andere Experten das Papier neutral oder sogar negativ.

Insgesamt sind jedoch immer noch rund drei Viertel aller Analysten optimistisch gestimmt (75%). Das Guru-Rating bleibt mit 4,12 unverändert positiv.