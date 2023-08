Super Micro Computer: Analysten sehen Kurspotenzial von +34,10% - Kursziel bei 319,03 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Super Micro Computer hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung hingelegt und liegt derzeit um +0,78% im Plus. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch insgesamt -7,37%. Die Bankanalysten sind sich einig: das wahre Potenzial der Aktie ist noch nicht ausgeschöpft.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Super Micro Computer bei 319,03 EUR. Wenn diese Prognose eintritt, erwartet Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +34,10%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung.

Von insgesamt acht Experten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und einer gibt eine Kaufempfehlung mit optimistischer aber vorsichtiger Stimmung ab. Ein weiterer Experte bewertet sie als neutral (halten) und...