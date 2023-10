Super Micro Computer: Analysten sehen Kurspotenzial von +23,60% - Aktie wird unterschätzt

Die Super Micro Computer-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine bemerkenswerte Performance mit einem Plus von 11,96% hingelegt. Am gestrigen Tag stieg sie um weitere 1,75%. Die Stimmung am Markt ist derzeit positiv.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Super Micro Computer-Aktie bei 326,31 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +23,60% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Von insgesamt acht Analysten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und einer setzt auf “Kaufen”. Ein weiterer Experte rät dazu zu halten und ein anderer meint, die Aktie solle verkauft werden. Insgesamt betrachtet ist jedoch der Großteil optimistisch gestimmt (+75%).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.

Fazit: Laut Bankanalysten wird die Super Micro Computer-Aktie...