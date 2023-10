Super Micro Computer: Analysten sehen Kurspotenzial von +19,05% - Kursziel bei 325,69 EUR

Super Micro Computer hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,72% verzeichnet und in der vergangenen Handelswoche insgesamt +0,28%. Der Markt scheint aktuell neutral gestimmt zu sein.

Laut Bankanalysten könnte die Aktie jedoch mittelfristig noch deutlich zulegen: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 325,69 EUR – ein Potenzial von +19,05%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt.

– Super Micro Computers Kursziel beträgt 325,69 EUR

– Anteil optimistischer Analysten liegt bei +75,00%

– Guru-Rating bleibt mit 4,12 bestehen

Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und ein weiterer Experte sie eher optimistisch einschätzt (Rating: “Kauf”), halten sich andere Experten zurück und empfehlen den Verkauf (“Verkaufen”) oder eine neutrale Positionierung (“Halten”). Mit einem Anteil...