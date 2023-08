Super Micro Computer: Analyse zeigt Kurspotenzial von +33,66% - Kursziel bei 319,72 EUR

Die Aktie von Super Micro Computer hat am Vortag eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,71% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen beläuft sich der Gewinn auf insgesamt +2,13%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie jedoch nicht korrekt und das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 319,72 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies ein Potenzial von +33,66% für Investoren eröffnen.

Von insgesamt acht Analysten halten fünf die Aktie für einen starken Kauf und einer sieht sie als leicht kaufenswert an. Ein Experte empfiehlt “Halten” und nur einer plädiert für den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.

Abschließend lässt sich sagen: Trotz positivem Trend sind nicht alle Analysten davon überzeugt,dass das Potential...