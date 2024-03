Super Micro Computer Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Micro Computer liegt bei einem Wert von 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 78,5 für "Computer & Peripheriegeräte" unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird Super Micro Computer als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen über Super Micro Computer in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den letzten Wochen hin. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Super Micro Computer beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.