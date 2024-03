Super Micro Computer Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Super Micro Computer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 337,64 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +218,19 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 555,16 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +93,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben die Super Micro Computer-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 6 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen. Langfristig ergibt sich daraus eine generelle positive Einschätzung. Innerhalb eines Monats liegen jedoch 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Einstufungen vor, was zu einer kurzfristigen neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 562,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -47,63 Prozent bedeutet, wodurch die Analysten die Aktie insgesamt neutral bewerten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Super Micro Computer-Aktie eine Rendite von 587,25 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte", die eine mittlere Rendite von -2,82 Prozent aufweist, hat die Aktie mit 590,07 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt und wird daher in dieser Kategorie positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Super Micro Computer im Vergleich zur Branche einen niedrigeren Ertrag aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Super Micro Computer-Aktie gemischte Bewertungen von Analysten, wobei sie in der technischen Analyse und im Branchenvergleich positiv abschneidet, jedoch bei der Dividendenrendite hinterherhinkt.