Super Micro Computer Aktie: In selten guter Lage!

Super Micro Computer wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 27,23, was einem Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,08 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Super Micro Computer eine Rendite von 266,01 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -0,87 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Super Micro Computer-Aktie derzeit als "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotenzial von 22,52 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.