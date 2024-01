Super Micro Computer Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Super Micro Computer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 256,52 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 474,15 USD, was einer Steigerung von 84,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 313,25 USD liegt mit einer Abweichung von +51,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Super Micro Computer in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Super Micro Computer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 284,66 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -3,84 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +288,51 Prozent für Super Micro Computer. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Super Micro Computer um 277,14 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Micro Computer bei 30,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,78 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Langfristig gesehen wird die Super Micro Computer-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt. Von insgesamt 6 Bewertungen lauten 5 "Gut" und 1 "Schlecht", während es keine neutralen Bewertungen gibt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 353,83 USD, was eine potenzielle Performance von -25,38 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.