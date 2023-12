Super Micro Computer Aktie: Das könnte für Aufregung am Markt sorgen!

Die Aktie von Super Micro Computer wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt rund +15,22% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 21.12.2023 verzeichnete Super Micro Computer einen Kursanstieg von +1,80%. In den vergangenen fünf Handelstagen und somit in einer vollständigen Handelswoche summierte sich der Anstieg auf +2,47%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.