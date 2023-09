Super Micro Computer-Aktie: Wieder auf dem richtigen Weg?

Die Erwartungen an den Märkten können durch den KI-Hype oft in schwindelerregende Höhen getrieben werden, was jedoch nicht immer gerechtfertigt zu sein scheint. Ein aktuelles Beispiel ist Super Micro Computer, ein Spezialist für Data Center. Trotz beeindruckender Quartalszahlen wurde die Anlegergemeinschaft kürzlich mit einer eher zurückhaltenden Prognose überrascht.

Dies führte bei der Aktie zu einem drastischen Kursrückgang: Im August sank sie zeitweilig um etwa 25 Prozent und es dauerte Wochen bis eine Erholung bemerkbar war. Diese Woche scheinen sich die Bullen jedoch wieder erholt zu haben und steigerten den Wert um mehr als zehn Prozent auf 261 Euro.

Super Micro Computer: Vergeben und vergessen?

Dank dieser Steigerung gelang es den Bullen, die charttechnisch bedeutsame Linie von 240 Euro zurückzuerobern – ein erster...