Super Micro Computer-Aktie: Wahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

So schnell kann es gehen: Super Micro Computer hat am Freitag einen Abschlag von mehr als -5,5 % hinnehmen müssen. Damit hat sich die Stimmung etwas eingetrübt, allerdings nur marginal. Denn innerhalb des laufenden Jahres konnte der Wert schon mehr als 275 % gewinnen. Es ändert sich also nichts: Der KI-Boom treibt das Papier zu allerlei Rekordhöhen. Die Kurse sind inzwischen ca. 60 Mrd. Dollar wert. Damit ist das Unternehmen in etwa das 4fache des Jahresumsatzes für 2024 wert. Zudem zahlen die Börsen das 54fache des aktuellen Nettogewinns, so, wie er erwartet wird.

Daher stellt sich die Frage: wie weit kann der Trend noch reichen?

Super Micro Computer: Der Trend bleibt

Noch bleibt der Trend stark und kann sich von einzelnen Verlusttagen sicher nicht einfach erschüttern lassen. Die KGV-Kennzahl jedoch in Kombination mit den bislang erreichten Gewinnen lässt daran zweifeln, dass es noch massiv aufwärts gehen kann. Die Notierungen bleiben derzeit recht anfällig gegen Korrekturen – wenn die Stimmung nachlässt.

Vorerst ist die Stimmung noch gut. Eine neue Studie von BofA bescheinigt Super Micro Computer, vom wachsenden KI-Server-Markt zu profitieren!

