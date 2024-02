Super Micro Computer Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der gleitende Durchschnittskurs der Super Micro Computer hat sich auf 272,9 USD erhöht, während die Aktie selbst auf 681,59 USD gestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +149,76 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 353,48 USD, was einer Distanz von +92,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Super Micro Computer somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Super Micro Computer derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Computer & Peripheriegeräte") von 11349,14 % als "Schlecht" bewertet wird.

Die Analysteneinschätzung für die Super Micro Computer-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Super Micro Computer gibt, zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (353,83 USD) ein Abwärtspotential von -48,09 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Super Micro Computer somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Super Micro Computer liegt bei 1,8, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 8,95, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Super Micro Computer somit ein Gesamtrating von "Gut".