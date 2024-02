Super Micro Computer Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Super Micro Computer-Aktie wird von Finanzanalysten derzeit kritisch bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist. Mit einer Differenz von -11621,51 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" erhält Super Micro Computer eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Super Micro Computer als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 41,43, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 26,36 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Super Micro Computer in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 587,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -3,16 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +590,41 Prozent für Super Micro Computer bedeutet. Auch im Bereich der "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Super Micro Computer mit 8,41 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse der Super Micro Computer-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 304 USD, was einer Abweichung von +159,07 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 787,57 USD entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs von 447,21 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Super Micro Computer-Aktie sowohl auf fundamentalen als auch auf technischen Ebenen eine positive Bewertung und wird daher von Analysten als attraktives Investitionsobjekt angesehen.