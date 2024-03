Super Micro Computer-Aktie: Knapp dran!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Für die Aktie von Super Micro Computer geht es nun um eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Das Papier hat am Freitag zum Abschluss der Woche ein Plus von gut 0,6 % geschafft. Das reicht indes noch nicht, um zumindest die Marke von 900 Euro zu erreichen. Die Aktie hat im Verlauf der vergangenen fünf Tage gleich -8 % verloren. Allerdings hat sich an den Ausgangsdaten für das Papier wenig geändert.

Super Micro Computer: Im Trend

Der Trend bleibt stark. Die Aktie hat allein seit April 2023 einen Schritt von ca. 100 Euro aus in Richtung von 1.000 Euro geschafft und aktuell noch ein Plus von 800 %. Die Kurse sind aus der Sicht der Chartanalysten auf bestem Wege. Kleinere Pausen sind im Aufwärtsmarsch nicht unüblich und sogar gesund.

Die technischen Daten sind bestens. Der GD200 ist bei 370 Euro mehr als 100 % distanziert worden. Besser geht es kaum, wissen die Analysten und Beobachter.

