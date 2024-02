Super Micro Computer Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs des Unternehmens Super Micro Computer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 587,25 Prozent erzielt, was 5,46 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,41 Prozent, wobei Super Micro Computer aktuell 589,66 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -11349,15 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche führt. Deshalb erhält Super Micro Computer für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Super Micro Computer-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der letzte Schlusskurs von 740,29 USD liegt deutlich über dem 200-Tages-Durchschnitt von 282,02 USD (+162,5 Prozent Abweichung im Vergleich) und auch über dem 50-Tage-Durchschnitt von 378,68 USD (+95,49 Prozent Abweichung).

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Super Micro Computer-Aktie insgesamt mit "Gut", wobei 5 Buc, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 353,83 USD, was eine prognostizierte negative Entwicklung des Aktienkurses um -52,2 Prozent bedeutet und daher zur Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine "Neutral"-Einstufung.