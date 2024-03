Super Micro Computer-Aktie: Jetzt wird es eng

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer geht mit einem erheblichen Makel in die neue Woche. Die Notierungen waren zuletzt mit dem Gewinn von 1,4 % am Freitag zwar gut in das Wochenende gekommen. Allerdings bleibt die Aktie mit dem Minus von ca. -7 % in einer Woche unter Druck. Nun geht es aus technischer Sicht auch darum, die Marke von zumindest 1.000 Dollar als Grenze zu retten. Die Notierungen haben einen Gesamtmarktwert von 57 Mrd. Dollar.

Ob das Unternehmen dauerhaft so viel Geld wert ist, bleibt noch offen. Denn 2024 wird der Konzern 1,16 Mrd. Dollar verdienen, so die aktuelle Schätzung. Das entspricht dann einem KGV in Höhe von 49. Dies ist der obere Rand dessen, was die Börsen für die größere Nvidia derzeit zahlen würde.

Warten auf Zahlen

Tatsächlich wird es darauf ankommen, wie die nächsten Quartalszahlen ausfallen, um mehr Klarheit zu bekommen., Gegen Ende April soll das Unternehmen seine Zahlen präsentieren. Jetzt heißt es im laufenden Aufwärtstrend, noch für einige Wochen einfach zu spekulieren.

