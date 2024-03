Super Micro Computer Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktie von Super Micro Computer wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 63,57% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 22.03.2024 verzeichnete Super Micro Computer einen Kursanstieg um 0,12%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 326,02 EUR festgelegt. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,94.

Marktstimmung und Prognosen

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen jedoch insgesamt einen Rückgang von 2,79%. Dies deutet auf eine relative Pessimismus am Markt hin. Die Analysten in den Bankhäusern hatten offensichtlich nicht mit einer derartigen Entwicklung gerechnet, was die eindeutig negative Stimmung unterstreicht.

Analystenmeinungen

Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 326,02 EUR für die Super Micro Computer Aktie. Dies impliziert ein Kursrisiko von -63,57%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige von ihnen die Aktie als starken Kauf empfehlen, während andere sie lediglich als “halten” bewerten. Ein Experte ist sogar der Auffassung, dass Super Micro Computer verkauft werden sollte.

Positive Einschätzung und Guru-Rating

Trotz der gemischten Meinungen sind 62,50% der Analysten immer noch optimistisch, was auf ein gewisses Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hinweist. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” weiter gestützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Super Micro Computer eine Vielzahl von Meinungen und Prognosen, die Investoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten.

