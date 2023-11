Super Micro Computer Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Schlusskurs der Super Micro Computer-Aktie lag am letzten Handelstag bei 262,62 USD, was einen Unterschied von +38,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 190,14 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 268,06 USD, was einer Abweichung von -2,03 Prozent entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik bei Super Micro Computer.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für Super Micro Computer liegt derzeit bei 64,6, was als neutral eingestuft wird. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Super Micro Computer diskutiert wurde. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen eher negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine herausragenden positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite der Super Micro Computer-Aktie beträgt 0 Prozent, was 732,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gebracht.