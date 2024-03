Super Micro Computer Aktie: Grund zur Freude?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Super Micro Computer jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Super Micro Computer. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Micro Computer mit einem Wert von 87,92 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Wert liegt 15 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Computer & Peripheriegeräte", was darauf hindeutet, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Schlecht" erhält.

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass die Aktie von Super Micro Computer langfristig mit "Gut" eingestuft wird. Im zurückliegenden Monat wurden überwiegend positive Empfehlungen abgegeben, was kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel gilt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 687,64 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -34,06 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In der technischen Analyse erhält die Super Micro Computer-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1042,79 USD lag, was einen Unterschied von +159,21 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 402,29 USD bedeutet. Auch im Rahmen der kurzfristigen technischen Analyse wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 782,82 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Super Micro Computer aufgrund der unterschiedlichen Bewertungen als "Neutral" eingestuft wird.

Super Micro Computer kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Super Micro Computer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Super Micro Computer-Analyse.

Super Micro Computer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...