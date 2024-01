Super Micro Computer Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Super Micro Computer hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 284,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -3,77 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Super Micro Computer eine Outperformance von +288,44 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 9,24 Prozent im letzten Jahr um 275,42 Prozent besser ab als der Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance hat Super Micro Computer ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Ein weiteres positives Signal ergibt sich aus dem Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Mit einem RSI von 22,74 und einem RSI25 von 25,67 wird Super Micro Computer ebenfalls positiv eingestuft.

Allerdings fällt die Dividende des Unternehmens mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (11546,46 %) niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien wurde Super Micro Computer in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, bestätigt wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Super Micro Computer in Bezug auf die Aktienkurs-Performance und die Anleger-Stimmung positiv bewertet wird, während die Dividende vergleichsweise niedrig ausfällt.