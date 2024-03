Super Micro Computer Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkursvergleich von Super Micro Computer zeigt eine beeindruckende Performance von 1042,09 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -3,09 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +1045,18 Prozent im Branchenvergleich für Super Micro Computer führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Super Micro Computer um 1040,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird Super Micro Computer im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 87,92, was einem Abstand von 12 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 78,21 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Super Micro Computer festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt waren. Es gab drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Super Micro Computer daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.