Super Micro Computer Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Super Micro Computer beträgt derzeit 30,12 und liegt 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 46 für die Branche Computer & Peripheriegeräte. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Super Micro Computer derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat eine Rendite von 11546,46 Prozent, was bedeutet, dass die Super Micro Computer-Aktie eine Differenz von -11546,46 Prozent aufweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie bei 326,31 USD liegt, was +33,76 Prozent über dem GD200 (243,95 USD) liegt. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 287,02 USD, was einen Abstand von +13,69 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 24,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Super Micro Computer überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 34,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Super Micro Computer-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.