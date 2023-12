Super Micro Computer Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Super Micro Computer konnte in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 233,67 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -5,6 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +239,27 Prozent für Super Micro Computer bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, und zwar um 235,53 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der Super Micro Computer liegt bei 27,95, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Super Micro Computer in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch verstärkte Diskussionen über negative Themen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Super Micro Computer zeigt, dass der Titel langfristig von institutioneller Seite aus positiv bewertet wird. Für den aktuellen Kurs von 294,4 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 20,19 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 353,83 USD ermittelt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.