Super Micro Computer Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Dividendenrendite von Super Micro Computer liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs niedriger ist als bei anderen Unternehmen in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Micro Computer liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,23 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Super Micro Computer war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen gab es positive Diskussionen, während an neun Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Super Micro Computer gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Aufgrund dieser langfristigen Stimmungsbewertung wird das Gesamtergebnis für das Sentiment und den Buzz als "Schlecht" eingestuft.

Super Micro Computer kaufen, halten oder verkaufen?

