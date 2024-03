Super Micro Computer Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI-Wert von Super Micro Computer liegt bei 9,15, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 29,38 und wird ebenfalls als "gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Super Micro Computer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1042,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -1,67 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Super Micro Computer im Branchenvergleich eine Outperformance von +1043,76 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 1040,91 Prozent erzielt. Aufgrund dieser starken Leistung erhält Super Micro Computer in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Super Micro Computer als "neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Super Micro Computer zeigt, dass sie insgesamt mit 7 "gut", 2 "neutral" und 1 "schlecht"-Einstufungen versehen wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "gut". Im letzten Monat wurde die Aktie von 2 Analysten als "gut", von 2 als "neutral" und von 0 als "schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 641,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -44,7 Prozent bedeutet, was wiederum zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "neutral" basierend auf den Analystenbewertungen für die Aktie von Super Micro Computer.