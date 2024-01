Super Micro Computer Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Super Micro Computer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 256,52 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 474,15 USD, was einem Unterschied von +84,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 313,25 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +51,36 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Super Micro Computer eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Super Micro Computer diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Super Micro Computer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Super Micro Computer ist ebenfalls positiv, mit 5 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung. Es gab keine Analystenupdates in den letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 353,83 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -25,38 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat Super Micro Computer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 284,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -3,84 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +288,51 Prozent für Super Micro Computer. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Super Micro Computer mit 277,14 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.