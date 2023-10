Super Micro Computer Aktie: Alles nach Plan!

Per 29.09.2023, 22:59 Uhr wird für die Aktie Super Micro Computer am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 269.38 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Die Aussichten für Super Micro Computer haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 722,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte, 722,77). Die Super Micro Computer-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Super Micro Computer haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für die Super Micro Computer sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 0 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Super Micro Computer-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Super Micro Computer. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 324,25 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 20,37 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 269,38 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".