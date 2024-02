Super Micro Computer Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser berücksichtigt Kursbewegungen im Zeitverlauf. Der 7-Tage-RSI für Super Micro Computer beträgt derzeit 1,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 12,89), und wird daher auch als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Computer & Peripheriegeräten, welcher bei 11298,03 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Super Micro Computer eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Super Micro Computer mit 284,66 Prozent deutlich darüber. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" erreichte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,64 Prozent, wobei Super Micro Computer mit 289,31 Prozent auch hier deutlich darüber liegt und daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wurde in den letzten Wochen bei Super Micro Computer eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Super Micro Computer daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.