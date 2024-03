Super Micro Computer: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für eine Entwicklung in den USA: Super Micro Computer hat am Dienstag deutliche -5,5 % Verlust hinnehmen müssen. Der Titel ist im Abwärtsmarsch, könnte man auf den ersten Blick denken. Tatsächlich dürften hier eher Gewinnmitnahmen den Takt angeben. Denn Super Micro Computer hat am Tag zuvor einen Gewinn von über 18 % einfahren können. Die Börsen haben sich aktuell darauf verständigt, die KI-Aktien wie Super Micro Computer oder Nvidia in der Tendenz nach oben zu schicken.

Die Gewinne von 18 %, die das Unternehmen eingefahren hat, dürften aus Sicht von wirtschaftlich orientierten Analysten wohl zu hoch gewesen sein. Denn der Anlass für eine solche Gewinnsteigerung war technischer Natur, nicht wirtschaftlicher.

S&P als Motor

Der Motor war die geplante Aufnahme des Unternehmens in den S&P, den großen Index der 500 Aktien in den USA. Wenn ein Papier in dem Index aufgenommen wird, müssen zahlreiche Anbieter von Index-Produkten oder aber auch große Vermögensverwalter die Aktie fast automatisch erwerben. Das kann den Kurs nur antreiben, da die Nachfrage technisch bedingt steigt.

So dürften 18 % Kurssteigerung am Montag zu erklären sein. Nicht zu erklären ist die genaue Höhe der Gewinne. Damit verbunden aber war auch ein weiterer bemerkenswerter Vorgang. Die Aktie konnte die Marke von 1.000 Dollar von unten nach oben durchkreuzen. Sie setzte mit anderen Worten ein deutliches Zeichen, womit der Kurs auch technisch und charttechnisch betrachtet echtes Futter erhielt.

Rein wirtschaftlich betrachtet jedoch bleibt Super Micro Computer auf diese Weise noch teuer. Denn der Titel hat ein KGV von gut 54 erreicht, basierend auf den erwarteten Zahlen für das laufende Jahr. Wohl auch deshalb sind Analysten lt. Marketscreener im Durchschnitt noch skeptisch und zurückhaltend. Im Durchschnitt erwarten die Experten einen Kursverlust von über 10 %.

