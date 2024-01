Super, Michelmersh Brick!

Die technische Analyse der Michelmersh Brick-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 89,24 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 97,5 GBP liegt, was einem Abstand von +9,26 Prozent entspricht, und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 84,04 GBP, was einer Differenz von +16,02 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Michelmersh Brick war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Michelmersh Brick beträgt derzeit 5,2 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 %. Diese Differenz von 3,61 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Michelmersh Brick von Analysten aus Research-Abteilungen mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel liegt jedoch im Mittel bei 175 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 79,49 Prozent entspricht und somit ebenfalls die Einstufung "Gut" erhält. Daher ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Michelmersh Brick insgesamt die Einschätzung "Gut".