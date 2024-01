Super, Meta!

Pathward's Dividende ist mit 0,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,81 %) niedriger. Die Differenz beträgt 138,42 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Pathward zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität wird positiv bewertet, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Pathward in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,02 Prozent, was eine Outperformance von +11,95 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung ähnlicher Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag Pathward mit 3,41 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Pathward abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Pathward-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.