Super, Merck!

Die Merck erhält bei einer Dividende von 1,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,67 %) eine niedrigere Bewertung zur Ausschüttung, da die Differenz 2,27 Prozentpunkte beträgt. Die Einstufung lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, beträgt bei Merck 24,23 und führt damit zu einer Einstufung von "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,05 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Merck in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Merck deuten ebenfalls auf ein "Gut"-Rating hin.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 154,45 EUR, während der Kurs der Aktie bei 159 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,95 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 147,33 EUR, was einer Abweichung von +7,92 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".