Super, Merck!

Die technische Analyse der Merck-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 157,24 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 142,4 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -9,44 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 148,34 EUR, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Merck 20. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 97. Dies lässt darauf schließen, dass Merck aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion erhält.

Was die Dividende betrifft, liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Merck aktuell bei 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Merck von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Merck besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Merck insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.